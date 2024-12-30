США виділяють безпекову допомогу Україні на майже $2,5 млрд

Американський президент Джо Байден у понеділок, 30 грудня, оголосив, що США нададуть пакети безпекової допомоги Україні на майже $2,5 млрд.

Про це із посиланням на його заяву пише "Європейська правда".

Як заявив Байден – 30 грудня він "з гордістю оголошує" про виділення пакетів безпекової допомоги Україні на майже $2,5 млрд, "оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії".

"Відколи Росія розпочала свій подальший наступ на Україну в лютому 2022 року, Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати український народ, і моїм головним пріоритетом є надання Україні підтримки, необхідної для перемоги", – акцентував американський президент.

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За його словами, цих майже $2,5 млрд входять:

додатковий пакет допомоги на суму $1,25 млрд , що передбачає передачу зброї зі складів Пентагону;

, що передбачає передачу зброї зі складів Пентагону; пакет Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) на суму $1,22 млрд.

У заяві зазначено, що Міністерство оборони країни виділило всі залишки коштів USAI.

Окрім того, Байден доручив своїй адміністрації продовжувати якнайшвидше надавати Україні якомога більшу допомогу, включно зі списанням старішого американського обладнання, швидкою доставкою на поле бою, а потім і відновленням оборонно-промислової бази США.

"Під моїм керівництвом Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти часу мого перебування на посаді", – запевнив американський президент.

Нещодавно представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що в цей пакет, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони для України.

Як повідомлялося, у Пентагоні припускають, що адміністрація Байдена навряд чи витратить всі залишкові кошти на збройну підтримку України за програмою PDA ($5,6 млрд), які Конгрес виділив на відправку зброї та іншої військової допомоги Україні.

А газета WSJ писала, адміністрація Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.

У Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця відправляти Україні без шкоди для власної боєздатності, а також стикаються з логістичними проблемами в доставці.