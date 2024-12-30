США выделяют помощь по безопасности Украине на почти $2,5 млрд

Американский президент Джо Байден в понедельник, 30 декабря, объявил, что США предоставят пакеты помощи по безопасности Украине почти на $2,5 млрд.

Об этом со ссылкой на его заявление пишет "Европейская правда".

Как заявил Байден – 30 декабря он "с гордостью объявляет" о выделении пакетов помощи в сфере безопасности Украине на почти $2,5 млрд, "поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии".

"С тех пор как Россия начала свое дальнейшее наступление на Украину в феврале 2022 года, Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ, и моим главным приоритетом является предоставление Украине поддержки, необходимой для победы", – акцентировал американский президент.

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По его словам, эти почти $2,5 млрд входят:

дополнительный пакет помощи на сумму $1,25 млрд , предусматривающий передачу оружия со складов Пентагона;

пакет Инициативы безопасности помощи Украине (USAI) на сумму $1,22 млрд.

В заявлении указано, что Министерство обороны страны выделило все остатки средств USAI.

Кроме того, Байден поручил своей администрации продолжать как можно быстрее предоставлять Украине как можно большую помощь, включая списание более старого американского оборудования, быструю доставку на поле боя, а затем и восстановление оборонно-промышленной базы США.

"Под моим руководством Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося времени моего пребывания в должности", – заверил американский президент.

Недавно представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в этот пакет, в частности, войдут системы противовоздушной обороны для Украины.

Как сообщалось, в Пентагоне предполагают, что администрация Байдена вряд ли потратит все остаточные средства на вооруженную поддержку Украины по программе PDA ($5,6 млрд), которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине.

А газета WSJ писала, администрация Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.

В Пентагоне говорят, что достигли лимита вооружения, которое могут ежемесячно отправлять Украине без ущерба для собственной боеспособности, а также сталкиваются с логистическими проблемами в доставке.