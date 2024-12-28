У США анонсували пакет допомоги Україні, куди увійдуть системи ППО

Найближчим часом американський президент Джо Байден схвалить передачу ще одного пакета допомоги Україні, який міститиме, зокрема, системи протиповітряної оборони.

Про це на брифінгу в пʼятницю, 27 грудня, сказав представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Як акцентував Кірбі – США залишаються абсолютно відданими зміцненню української протиповітряної оборони. У цьому контексті він нагадав про масований удар по регіонах на Різдво.

Відтак, він наголосив, що впродовж наступних кількох днів Україна отримає від США ще один пакет безпекової допомоги.

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"Який включатиме, звичайно, системи протиповітряної оборони для України, щоб допомогти їй відбити ці напади, а також допомогти їй у боях в Курську і навколо нього, щоб відбити ці північнокорейські хвилі, а також продовжити свої оборонні операції проти росіян на сході", – підсумував представник Білого дому.

Раніше повідомлялось, що США найближчими днями оголосять фінальний пакет Ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), використавши решту коштів, зарезервованих на закупівлю нового озброєння для України.

26 грудня Байден відреагував на масовану російську атаку по регіонах України на Різдво та пообіцяв посилення повітряної оборони країни.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга у пʼятницю, 27 грудня, провів телефонну розмову з державним секретарем Ентоні Блінкеном: вони обговорили зміцнення ППО України і тиск на Росію.