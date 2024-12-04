Блінкен відреагував на скасування воєнного стану в Південній Кореї

Держсекретар США Ентоні Блінкен позитивно оцінив заяву президента Південної Кореї Юн Сок Йоля про скасування воєнного стану, запровадження якого 3 грудня призвело до глибокої кризи.

Відповідну заяву Блінкена наводить пресслужба Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що США уважно стежили за подіями у Південній Кореї.

"Ми вітаємо заяву президента Юна про те, що він скасує наказ про запровадження надзвичайного воєнного стану відповідно до Конституції Республіки Корея після того, як Національна Асамблея одноголосно проголосувала за відхилення цієї постанови", – йдеться в заяві держсекретаря.

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За його словами, у США очікують, що політичні розбіжності будуть вирішені мирним шляхом і відповідно до верховенства права.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку народу Кореї та альянсу США і Республіки Корея, заснованому на спільних принципах демократії та верховенства права", – резюмував Блінкен.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні нібито для захисту країни від "комуністичних сил".

Своєю чергою Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати воєнний стан.

Після того президент заявив, що скасує воєнний стан на засіданні уряду, що й відбулося. Опозиція планує звинуватити президента у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.