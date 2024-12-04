Блинкен отреагировал на отмену военного положения в Южной Корее

Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно оценил заявление президента Южной Кореи Юн Сок Йоля о намерениях отменить военное положение.

Соответствующее заявление Блинкена приводит пресс-служба Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что США внимательно следили за событиями в Южной Корее.

"Мы приветствуем заявление президента Юна о том, что он отменит приказ о введении чрезвычайного военного положения в соответствии с Конституцией РК после того, как Национальная Ассамблея единогласно проголосовала за отклонение этого постановления", – говорится в заявлении госсекретаря.

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По его словам, в США ожидают, что политические разногласия будут решены мирным путем и в соответствии с верховенством права.

"Мы подтверждаем нашу поддержку народу Кореи и альянса США и РК, основанном на общих принципах демократии и верховенства права", – резюмировал Блинкен.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил чрезвычайное военное положение в стране якобы для защиты страны от "коммунистических сил".

В свою очередь Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить военное положение.

После того президент заявил, что отменит военное положение на заседании правительства.

В США заявили, что следят за ситуацией в Южной Корее ожидают выполнения решения парламента об отмене военного положения.