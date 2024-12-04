В офіси щонайменш кількох грузинських опозиційних партій прийшли з обшуками, відомо про двох затриманих.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Обшуки проходять в офісах "Єдиного національного руху", заснованого Михеїлом Саакашвілі, та "Коаліції за зміни", яку очолює Ніка Гварамія.

Також обшуки відбулися в офісах партій "Гірчі-більше свободи" і "Дроа". Гварамію затримали, коли він перебував поруч.

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Затримали також однопартійця Гварамії Гелу Хасая.

Нагадаємо, у Грузії вже майже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС. Ввечері 3 грудня силовики знову почали жорсткий розгін протестувальників.

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".