Шостий день протестів у Тбілісі, силовики почали жорсткий розгін

Силовики ближче до опівночі у вівторок, 3 грудня, розпочали розгін антиурядового протесту біля парламенту Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", кадри в соцмережах публікують грузинські ЗМІ.

Грузинські правоохоронці почали відтісняти антиурядових протестувальників з площі Свободи, а на бічній вулиці, що веде до проспекту Руставелі, увімкнули водомет.

Деякі видання також пишуть про застосування сльозогінного газу.

Police already started dispersing demonstrators with teargas 6th day in a row pic.twitter.com/8RP69mcD11