В Тбилиси – обыски в офисах оппозиции, задержали одного из лидеров политсил
Новости — Среда, 4 декабря 2024, 16:07 —
В офисы как минимум нескольких грузинских оппозиционных партий пришли с обысками, известно о двух задержанных.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Обыски проходят в офисах "Единого национального движения", основанного Михеилом Саакашвили, и "Коалиции за перемены", которую возглавляет Ника Гварамия.
Также обыски прошли в офисах партий "Гирчи-больше свободы" и "Дроа". Гварамию задержали, когда он находился рядом.
Задержали также однопартийца Гварамии Гелу Хасая.
Напомним, в Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Вечером 3 декабря силовики снова начали жесткий разгон протестующих.
Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.
Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".