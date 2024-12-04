В офисы как минимум нескольких грузинских оппозиционных партий пришли с обысками, известно о двух задержанных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Обыски проходят в офисах "Единого национального движения", основанного Михеилом Саакашвили, и "Коалиции за перемены", которую возглавляет Ника Гварамия.

Также обыски прошли в офисах партий "Гирчи-больше свободы" и "Дроа". Гварамию задержали, когда он находился рядом.

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Задержали также однопартийца Гварамии Гелу Хасая.

Напомним, в Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Вечером 3 декабря силовики снова начали жесткий разгон протестующих.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".