Лідер німецької опозиції анонсував візит в Україну

Кандидат у канцлери Німеччини від найбільшого опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц анонсував візит в Україну – свій другий з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він сказав під час виступу в Берліні в середу, 4 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

За словами Мерца, його поїздка до України запланована "в найближчі кілька днів", а після повернення він "поінформує європейських партнерів" про її результати.

Лідер опозиції Німеччини вже відвідував Україну в травні 2022 року – невдовзі після початку великої війни – та зустрічався із Володимиром Зеленським.

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Зазначимо, що Мерц незабаром може стати новим канцлером Німеччини після того, як у листопаді в Німеччині розвалилася "світлофорна коаліція" за участі соціал-демократів Олафа Шольца, "Зелених" та "вільних демократів".

Дострокові вибори до парламенту Німеччини мають відбутись 23 лютого 2025 року.

Соцопитування прогнозують партії Мерца ХДС найвищий результат на виборах. Також рейтинги давно свідчать, що рівень довіри до Мерца вищий, аніж до чинного канцлера Олафа Шольца.