Лидер немецкой оппозиции анонсировал визит в Украину

Кандидат в канцлеры Германии от крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц анонсировал визит в Украину – свой второй с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом он сказал во время выступления в Берлине в среду, 4 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

По словам Мерца, его поездка в Украину запланирована "в ближайшие несколько дней", а по возвращении он "проинформирует европейских партнеров" о ее результатах.

Лидер оппозиции Германии уже посещал Украину в мае 2022 года – вскоре после начала большой войны – и встречался с Владимиром Зеленским.

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Отметим, что Мерц вскоре может стать новым канцлером Германии после того, как в ноябре в Германии развалилась "светофорная коалиция" с участием социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и "свободных демократов".

Досрочные выборы в парламент Германии должны состояться 23 февраля 2025 года.

Соцопросы прогнозируют партии Мерца ХДС самый высокий результат на выборах. Также рейтинги давно свидетельствуют, что уровень доверия к Мерцу выше, чем к действующему канцлеру Олафу Шольцу.