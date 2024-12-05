Ісландія дала дозволи на полювання на китів до 2029 року

Уряд Ісландії, який іде у відставку, в четвер, 5 грудня, видав двом компаніям дозволи на забій китів на наступні п'ять років.

Про це йдеться в повідомленні ісландського уряду, пише "Європейська правда".

Видані Ісландією дозволи передбачають щорічний забій 209 фінвалів і 217 китів мінке протягом китобійного сезону, який триває з середини червня по вересень.

Дозволи на забій китів в Ісландії зазвичай видаються на п'ять років, але останні з них закінчилися в 2023 році.

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Минулого року країна призупинила китобійний промисел на два місяці після того, як за результатами розслідування, проведеного на замовлення уряду, виявилось, що методи забою китів не відповідають правилам захисту тварин.

Ісландія – одна з трьох країн світу поряд із Норвегією та Японією, яка дозволяє комерційний китобійний промисел.

Останніми роками ця практика викликає все більше суперечок: представники громадськості, активісти, місцеві та міжнародні знаменитості закликають ісландську владу покласти їй край.

Крім того, економісти вказують, що вплив китобійного промислу на економіку Ісландії нині майже непомітний.