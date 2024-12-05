Ісландія дала дозволи на полювання на китів до 2029 року
Уряд Ісландії, який іде у відставку, в четвер, 5 грудня, видав двом компаніям дозволи на забій китів на наступні п'ять років.
Про це йдеться в повідомленні ісландського уряду, пише "Європейська правда".
Видані Ісландією дозволи передбачають щорічний забій 209 фінвалів і 217 китів мінке протягом китобійного сезону, який триває з середини червня по вересень.
Дозволи на забій китів в Ісландії зазвичай видаються на п'ять років, але останні з них закінчилися в 2023 році.
Минулого року країна призупинила китобійний промисел на два місяці після того, як за результатами розслідування, проведеного на замовлення уряду, виявилось, що методи забою китів не відповідають правилам захисту тварин.
Ісландія – одна з трьох країн світу поряд із Норвегією та Японією, яка дозволяє комерційний китобійний промисел.
Останніми роками ця практика викликає все більше суперечок: представники громадськості, активісти, місцеві та міжнародні знаменитості закликають ісландську владу покласти їй край.
Крім того, економісти вказують, що вплив китобійного промислу на економіку Ісландії нині майже непомітний.