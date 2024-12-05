Исландия дала разрешения на охоту на китов до 2029 года

Правительство Исландии, которое уходит в отставку, в четверг, 5 декабря, выдало двум компаниям разрешения на забой китов на следующие пять лет.

Об этом говорится в сообщении исландского правительства, пишет "Европейская правда".

Выданные Исландией разрешения предусматривают ежегодный забой 209 финвалов и 217 китов минке в течение китобойного сезона, который длится с середины июня по сентябрь.

Разрешения на забой китов в Исландии обычно выдаются на пять лет, но последние из них истекли в 2023 году.

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В прошлом году страна приостановила китобойный промысел на два месяца после того, как по результатам расследования, проведенного по заказу правительства, оказалось, что методы забоя китов не соответствуют правилам защиты животных.

Исландия – одна из трех стран мира наряду с Норвегией и Японией, которая позволяет коммерческий китобойный промысел.

В последние годы эта практика вызывает все больше споров: представители общественности, активисты, местные и международные знаменитости призывают исландские власти положить ей конец.

Кроме того, экономисты указывают, что влияние китобойного промысла на экономику Исландии сейчас почти незаметно.