Исландия дала разрешения на охоту на китов до 2029 года
Правительство Исландии, которое уходит в отставку, в четверг, 5 декабря, выдало двум компаниям разрешения на забой китов на следующие пять лет.
Об этом говорится в сообщении исландского правительства, пишет "Европейская правда".
Выданные Исландией разрешения предусматривают ежегодный забой 209 финвалов и 217 китов минке в течение китобойного сезона, который длится с середины июня по сентябрь.
Разрешения на забой китов в Исландии обычно выдаются на пять лет, но последние из них истекли в 2023 году.
В прошлом году страна приостановила китобойный промысел на два месяца после того, как по результатам расследования, проведенного по заказу правительства, оказалось, что методы забоя китов не соответствуют правилам защиты животных.
Исландия – одна из трех стран мира наряду с Норвегией и Японией, которая позволяет коммерческий китобойный промысел.
В последние годы эта практика вызывает все больше споров: представители общественности, активисты, местные и международные знаменитости призывают исландские власти положить ей конец.
Кроме того, экономисты указывают, что влияние китобойного промысла на экономику Исландии сейчас почти незаметно.