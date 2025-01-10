Міністр оборони Польщі не виключив нападу РФ на його країну

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не виключив, що Росія може напасти на його державу.

Про це він сказав в ефірі радіостанції RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Міністр оборони Польщі наголосив на необхідності зберігати пильність, оскільки свого часу багато хто не вірив у можливість нападу Росії на Україну.

"Напади в межах гібридної війни вже відбуваються не тільки в Польщі, по всій Європі. Це частина війни, дуже небезпечна. Давайте не будемо її недооцінювати. Сіяння брехні в інтернеті, перекручування фактів, маніпуляції, послаблення соціальної стійкості – це руйнування одного зі стовпів безпеки. Це серйозний напад на Польщу", – обґрунтував глава Міноборони.

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Він перерахував акти саботажу і диверсій, а також звернув увагу на те, що відбувається в Балтійському морі.

"Треба бути готовим до будь-якого сценарію. Всім здавалося, що Росія не нападе на Україну. Будьмо розумнішими, будьмо готовими", – попередив він.

Ведучий також запитав про те, як Польща готова захищати Балтійське море.

"На озброєння ВМС надійдуть нові кораблі, їх будівництво триває. Я оголосив про закупівлю нових кораблів. Попереду нас чекає програма "Орка", тобто підписання контракту на купівлю підводних човнів. Я сподіваюся, що ми укладемо цей контракт цього року", – заявив Косіняк-Камиш.

Глава Міноборони також підкреслив, що виступає за тривалий стратегічний альянс зі скандинавськими країнами.

"Ми маємо схоже відчуття щодо загрози з боку Росії та допомоги Україні. Ми інвестуємо в цей напрямок, країни Балтії, країни Північної Європи, для нас це дуже важливо", – сказав він.

У НАТО нещодавно заявили, що існує "реальна перспектива" того, що неконвенційний напад Росії на Альянс – такий як диверсія або підпал – призведе до "значних" втрат.

Також варто зазначити, що нещодавно парламент Молдови після тривалих дебатів затвердив Національну стратегію оборони на наступні 10 років, де Росію визначають як ключовий фактор загрози.