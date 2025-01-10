Министр обороны Польши не исключил нападения РФ на его страну

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключил, что Россия может напасть на Польшу.

Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Министр обороны Польши отметил необходимость сохранять бдительность, поскольку в свое время многие не верили в возможность нападения России на Украину.

"Нападения в рамках гибридной войны уже происходят не только в Польше, по всей Европе. Это часть войны, очень опасная. Давайте не будем ее недооценивать. Сеяние лжи в интернете, искажение фактов, манипуляции, ослабление социальной устойчивости – это разрушение одного из столпов безопасности. Это серьезное нападение на Польшу", – обосновал глава Минобороны.

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Он перечислил акты саботажа и диверсий, а также обратил внимание на то, что происходит в Балтийском море.

"Нужно быть готовым к любому сценарию. Всем казалось, что Россия не нападет на Украину. Давайте будем умнее, будем готовыми", – предупредил он.

Ведущий также спросил о том, как Польша готова защищать Балтийское море.

"На вооружение ВМС поступят новые корабли, их строительство продолжается. Я объявил о закупке новых кораблей. Впереди нас ждет программа "Орка", то есть подписание контракта на покупку подводных лодок. Я надеюсь, что мы заключим этот контракт в этом году", – заявил Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны также подчеркнул, что выступает за длительный стратегический альянс со скандинавскими странами.

"Мы имеем схожее ощущение относительно угрозы со стороны России и помощи Украине. Мы инвестируем в это направление, страны Балтии, страны Северной Европы, для нас это очень важно", – сказал он.

В НАТО недавно заявили, что существует "реальная перспектива" того, что неконвенциональное нападение России на Альянс – такое как диверсия или поджог – приведет к "значительным" потерям.

Также стоит отметить, что недавно парламент Молдовы после длительных дебатов утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, где Россию определяют как ключевой фактор угрозы.