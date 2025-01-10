Міністр оборони Німеччини: гібридні атаки РФ у Балтійському морі фіксують щодня

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що загроза гібридних атак РФ проти західних країн в Балтійському морі зберігається постійно.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить AFP.

Коментуючи гібридні дії РФ в Балтійському морі, Пісторіус сказав: "Це відбувається щодня".

Він розкритикував той факт, що "в Німеччині є люди, які все ще не хочуть цього прийняти".

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Тому очільник німецького оборонного відомства вітає той факт, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче ще більше посилити присутність Альянсу в регіоні Балтійського моря.

"Це чіткий сигнал: ми не потерпимо саботажу і руйнувань у Північноатлантичному альянсі та вживемо спільних і рішучих дій проти цього", – підкреслив Пісторіус.

Нагадаємо, високовольтна підводна лінія Estlink 2 отримала механічні пошкодження вдень 25 грудня. Основною версією є її пошкодження якорем танкера Eagle S, який зараховують до "тіньового флоту" Росії. На ремонт ЛЕП знадобиться приблизно пів року.

Повідомлялося і про інші інциденти з кабелями.

Детальніше читайте в статті: Російська війна йде під воду.