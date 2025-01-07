ЗМІ: З дна Фінської затоки виловили якір танкера, яким могли порвати підводні кабелі
На дні Фінської затоки знайшли якір танкера Eagle S, який він, ймовірно, "загубив" під час обриву кількох підводних кабелів.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Якір знайшли на морському дні та підняли на поверхню за допомогою спеціального судна ВМС Швеції HMS Belos.
Тепер якір у розпорядженні слідчих, які розслідують пошкодження підводної ЛЕП і кількох кабелів зв’язку у Фінській затоці вдень 25 грудня. Головною версією є те, що кабелі порвали якорем танкера Eagle S, що прямував з російського порту.
Нагадаємо, танкер Eagle S, який вважають частиною російського "тіньового флоту" і підозрюють у пошкодженні кабелів у Фінській затоці 25 грудня, стоїть в одній з гаваней біля міста Порвоо.
Кількість членів екіпажу, які опинилися під підозрою, сягнула восьми.
На борту танкера триває також інспекція Агентства транспорту і зв’язку Traficom, що зосереджена на технічному стані та дотриманні усіх необхідних вимог.
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