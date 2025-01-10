Министр обороны Германии: гибридные атаки РФ в Балтийском море фиксируют ежедневно

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что угроза гибридных атак РФ против западных стран в Балтийском море сохраняется постоянно.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит AFP.

Комментируя гибридные действия РФ в Балтийском море, Писториус сказал: "Это происходит ежедневно".

Он раскритиковал тот факт, что "в Германии есть люди, которые все еще не хотят этого принять".

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Поэтому глава немецкого оборонного ведомства приветствует тот факт, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет еще больше усилить присутствие Альянса в регионе Балтийского моря.

"Это четкий сигнал: мы не потерпим саботажа и разрушений в Североатлантическом альянсе и примем совместные и решительные действия против этого", – подчеркнул Писториус.

Напомним, высоковольтная подводная линия Estlink 2 получила механические повреждения днем 25 декабря. Основной версией является ее повреждение якорем танкера Eagle S, который причисляют к "теневому флоту" России. На ремонт ЛЭП понадобится примерно полгода.

Сообщалось и о других инцидентах с кабелями.

Подробнее читайте в статье: Российская война уходит под воду.