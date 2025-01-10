Министр обороны Германии: гибридные атаки РФ в Балтийском море фиксируют ежедневно
Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что угроза гибридных атак РФ против западных стран в Балтийском море сохраняется постоянно.
Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит AFP.
Комментируя гибридные действия РФ в Балтийском море, Писториус сказал: "Это происходит ежедневно".
Он раскритиковал тот факт, что "в Германии есть люди, которые все еще не хотят этого принять".
Поэтому глава немецкого оборонного ведомства приветствует тот факт, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет еще больше усилить присутствие Альянса в регионе Балтийского моря.
"Это четкий сигнал: мы не потерпим саботажа и разрушений в Североатлантическом альянсе и примем совместные и решительные действия против этого", – подчеркнул Писториус.
Напомним, высоковольтная подводная линия Estlink 2 получила механические повреждения днем 25 декабря. Основной версией является ее повреждение якорем танкера Eagle S, который причисляют к "теневому флоту" России. На ремонт ЛЭП понадобится примерно полгода.
Сообщалось и о других инцидентах с кабелями.
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