США запровадили масштабні санкції проти російської нафти

США оголосили про нові санкції, які б’ють по російській нафтопереробній промисловості; під обмеження потрапили, зокрема російські нафтові гіганти "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Як зазначили у Мінфіні США, вони вживають широкомасштабних заходів на виконання зобов'язань G7 щодо скорочення російських доходів від енергоносіїв.

Також були накладені санкції на безпрецедентну кількість нафтоналивних суден, багато з яких є частиною "тіньового флоту", непрозорих трейдерів російської нафти, російських постачальників нафтосервісних послуг та російських посадовців з енергетичної сфери.

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"Сполучені Штати вживають широкомасштабних заходів проти ключового джерела доходів Росії для фінансування її жорстокої та незаконної війни проти України", – заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.

Державний департамент також вживає заходів для зменшення енергетичних доходів Росії, блокуючи два активні проєкти з виробництва скрапленого природного газу та великий російський нафтовий проєкт.

Державний департамент також запроваджує санкції проти численних російських постачальників нафтосервісних послуг та високопосадовців державної корпорації "Росатом".

Окрім "Газпром нефти" та "Сургутнефтегаза", США визначили понад два десятки "дочок" вказаних компаній. Обмеженням також підлягають усі компанії, які прямо чи опосередковано належать на 50 і більше відсотків "Газпром нефти", "Сургутнефтегазу" або їхнім дочірнім компаніям.

Санкції стосуються 183 суден, переважно нафтових танкерів, які є частиною так званого "тіньового флоту", а також нафтових танкерів, що належать російським операторам флоту.

Кілька суден, що потрапили під санкції, перевозили не лише російську нафту, але й підсанкційну іранську нафту.

Також були запроваджені санкції проти двох російських постачальників послуг морського страхування – страхової компанії "Ингосстрах " та групи "Альфастрахование".

Під санкції США потрапили десяток провідних російських посадовців з енергетичної сфери і керівники, включаючи генеральних директорів низки російських нафтовидобувних компаній.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена обговорює можливість запровадження нових "серйозних санкцій" проти російського енергетичного сектору до кінця свого терміну.

Перед цим агентство Bloomberg повідомляло, що країни "Групи семи" обговорюють можливе зниження так званої стелі цін на російську нафту, що транспортується морем, аби обмежити нафтові доходи Росії.

Також нагадаємо, що ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.