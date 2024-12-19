Bloomberg: G7 обговорює посилення нафтових обмежень проти Росії

Країни "Групи семи" обговорюють можливе зниження так званої стелі цін на російську нафту, що транспортується морем, аби обмежити нафтові доходи Росії.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, передає "Європейська правда".

За інформацією Bloomberg, G7 обговорює різні варіанти посилення нафтових обмежень проти РФ – від фактичної заміни механізму "стелі цін" на повну заборону роботи з російською нафтою до зниження цінового порогу з нинішніх 60 доларів до приблизно 40 доларів.

Джерела агентства зазначили, що обговорення заходів тривають і консенсусу щодо подальших кроків наразі немає.

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Водночас країни G7 прагнуть збалансувати потенційний економічний вплив будь-яких заходів проти російської нафти з такими питаннями, як безпека на морі, йдеться в матеріалі.

У грудні 2022 року Захід встановив верхню межу ціни на морський експорт російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Санкції також забороняють західним компаніям надавати послуги з перевезення нафти з РФ за вищою від "стелі" ціною.

Обмеження змусило Росію переорієнтувати продаж нафти на набагато більш віддалені країни, такі як Китай та Індія, а також інвестувати у "тіньові флоти" зі зношених танкерів, які офіційно не відстежуються.

У відповідь країни "Групи семи" наклали санкції на десятки суден і компаній, залучених до цієї тіньової торгівлі.

Крім того, низка країн Північної Європи також посилює страхові перевірки російських танкерів, що проходять повз них.