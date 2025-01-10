США ввели масштабные санкции против российской нефти

США объявили о новых санкциях, которые бьют по российской нефтеперерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

В документе говорится о введении санкций против компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Также ограничения касаются судов компании "Совкомфлот", которая является крупнейшей в РФ.

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В черный список было внесено 183 судна, которые участвуют в экспорте российских энергоносителей и являются частью так называемого "теневого флота" РФ.

Под санкции также попала структура "Роснефти" – "Роснефтефлот".

Также введены санкции против российских страховых компаний "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

Под ограничения попали десятки российских чиновников из энергетической сферы и руководители компаний.

Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена обсуждает возможность введения новых "серьезных санкций" против российского энергетического сектора до конца своего срока.

Перед этим агентство Bloomberg сообщало, что страны "Группы семи" обсуждают возможное снижение так называемого потолка цен на российскую нефть, транспортируемую морем, чтобы ограничить нефтяные доходы России.

Также напомним, что ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.