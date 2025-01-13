Скандал у Греції: поліція відпустила пʼяного водія, який опісля скоїв смертельну ДТП

Міністр поліції Греції Міхаліс Хрісохоїдіс пообіцяв вжити заходів після обурення, яке викликала смертельна ДТП за участю водія напідпитку, перед тим затриманого поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Аварія за участю пʼяного водія сталась уранці в суботу, 11 січня, у місті Ханья на острові Крит. У результаті загинув 23-річний місцевий житель Панагіотіс Карацис.

Водія авто перед тим зупинила дорожня поліція, яка виявила перевищення допустимого вмісту алкоголю в крові. Крім того, чоловік був без водійських прав, які перед тим у нього вилучили за водіння напідпитку.

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Незважаючи на значне перевищення допустимої норми алкоголю і водіння без прав, чоловіка не затримали, як того вимагає закон, а виписали штраф. Поліція передала ключі від позашляховика його пасажиру, який виявився тверезим.

Однак пізніше водій забрав ключі назад і зіткнувся з іншим автомобілем, за кермом якого був Карацис.

Грецький міністр поліції Міхаліс Хрісохоїдіс визнав, що поліцейські не дотримались закону, назвавши це "непростимим".

"Усі необхідні санкції будуть застосовані до співробітників поліції після того, як все буде розглянуто в межах адміністративних процедур і процедур системи правосуддя", – додав він.

Як зазначає АР, Греція посідає одне з перших місць у Європейському Союзі за рівнем смертності в ДТП.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про майже 70 постраждалих у результаті зіткнення двох трамваїв у Страсбурзі.