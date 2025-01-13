Скандал в Греции: полиция отпустила пьяного водителя, который после совершил смертельное ДТП

Министр полиции Греции Михалис Хрисохоидис пообещал принять меры после возмущения, которое вызвало смертельное ДТП с участием пьяного водителя, перед тем задержанного полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Авария с участием пьяного водителя произошла утром в субботу, 11 января, в городе Ханья на острове Крит. В результате погиб 23-летний местный житель Панагиотис Карацис.

Водителя авто перед тем остановила дорожная полиция, которая обнаружила превышение допустимого содержания алкоголя в крови. Кроме того, мужчина был без водительских прав, которые перед тем у него изъяли за вождение в нетрезвом виде.

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Несмотря на значительное превышение допустимой нормы алкоголя и вождение без прав, мужчину не задержали, как того требует закон, а выписали штраф. Полиция передала ключи от внедорожника его пассажиру, который оказался трезвым.

Однако позже водитель забрал ключи обратно и столкнулся с другим автомобилем, за рулем которого был Карацис.

Греческий министр полиции Михалис Хрисохоидис признал, что полицейские не соблюли закон, назвав это "непростительным".

"Все необходимые санкции будут применены к сотрудникам полиции после того, как все будет рассмотрено в рамках административных процедур и процедур системы правосудия", – добавил он.

Как отмечает АР, Греция занимает одно из первых мест в Европейском Союзе по уровню смертности в ДТП.

Напомним, накануне стало известно о почти 70 пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге.