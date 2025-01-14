Рютте застеріг від абиякого "миру" для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що важливо зберегти та продовжити підтримку України, щоб дати їй шанс починати можливі перемовини з Москвою з сильної позиції, а "мир" ціною інтересів України не буде тривалим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час засідання комітету Європейського парламенту в понеділок, 13 січня.

Генсек наголосив, що майбутнє європейської і світової безпеки залежить від того, як закінчиться війна в Україні.

"Усі ми хочемо, щоб ця війна закінчилась. Але ще більш важливо, щоб цей мир був надовго. Я не знаю, як і коли закінчиться війна. Але знаю, що мир не буде тривати, якщо Путін отримає своє в Україні – тому що тоді він буде йти далі", – підкреслив Рютте.

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Він зазначив, що якщо за результатами домовленості Росія та її союзники будуть почуватися сильнішими, такий мир не буде тривалим, і це шлях до глобальної нестабільності.

"Мир може бути тривалим лише тоді, коли Україна сідатиме за стіл переговорів з позиції сили. А для цього їй потрібна наша допомога, більше і швидше…

Сподіваймося, що ми дійдемо до того моменту якнайшвидше, що у нас буде "розкіш" обговорювати безпекові гарантії для України. Тому що це означатиме, що переговори вже йдуть, ми на новому етапі. Але зараз Україна ще не в цьому моменті. На цей час Україна не може вести перемовини з позиції сили. І ми маємо робити більше, щоб досягти цього, змінивши траєкторію конфлікту", – сказав Марк Рютте.

Він також наголосив на необхідності збільшувати оборонні витрати союзників до рівня понад 2% та пожартував, що якщо цього не робити, то, можливо, "доведеться діставати підручники з російської мови".

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже працює над організацією зустрічі з Путіним.

Відповідаючи на запитання про свою стратегію припинення війни, Трамп сказав, що існує лише одна стратегія, і вона "залежить від Путіна".