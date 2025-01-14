Рютте предостерег от "мира любой ценой" для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что важно сохранить и продолжить поддержку Украины, чтобы дать ей шанс начать возможные переговоры с Москвой с сильной позиции, а "мир" ценой интересов Украины не будет длительным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время заседания комитета Европейского парламента в понедельник, 13 января.

Генсек подчеркнул, что будущее европейской и мировой безопасности зависит от того, как закончится война в Украине.

"Все мы хотим, чтобы эта война закончилась. Но еще более важно, чтобы этот мир был надолго. Я не знаю, как и когда закончится война. Но знаю, что мир не будет продолжаться, если Путин получит свое в Украине – потому что тогда он будет идти дальше", – подчеркнул Рютте.

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Он отметил, что если по результатам договоренности Россия и ее союзники будут чувствовать себя сильнее, такой мир не будет длительным, и это путь к глобальной нестабильности.

"Мир может быть длительным только тогда, когда Украина сядет за стол переговоров с позиции силы. А для этого ей нужна наша нужна помощь, больше и быстрее...

Давайте надеяться, что мы дойдем до того момента как можно быстрее, что у нас будет "роскошь" обсуждать гарантии безопасности для Украины. Потому что это будет означать, что переговоры уже идут, мы на новом этапе. Но сейчас Украина еще не в этом моменте. В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы. И мы должны делать больше, чтобы достичь этого, изменив траекторию конфликта", – сказал Марк Рютте.

Он также отметил необходимость увеличивать оборонные расходы союзников до уровня более 2% и пошутил, что если этого не делать, то "придется доставать учебники по русскому языку".

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже работает над организацией встречи с Путиным.

Отвечая на вопрос о своей стратегии прекращения войны, Трамп сказал, что существует только одна стратегия, и она "зависит от Путина".