Рютте: "Або ми збільшимо витрати на оборону, або діставайте підручники з російської"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у спілкуванні з євродепутатами наголосив, що вважає витрати на оборону на рівні 2% недостатніми для того, щоб союзники були у безпеці через 4-5 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час засідання комітету Європейського парламенту в понеділок, 13 січня.

Рютте зазначив, що дуже стурбований безпековою ситуацією у Європі. "Ми не у стані війни, але й не у стані миру", – зазначив він.

Генсек наголосив, що для того, щоб захистити своїх людей і свій спосіб життя, союзники мають невідкладно інвестувати більше в оборону та оборонне виробництво та ефективність процесів, а також підвищувати стійкість своїх суспільств і критичної інфраструктури.

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Він привітав те, що у 2024 році багато країн досягли показника витрат на оборону на рівні 2%, але зауважив, що тепер цього вже недостатньо.

"Щоб ми були у безпеці у наступні роки, союзникам доведеться витрачати набагато більше ніж 2%... Більше витрат на оборону – це означає менше витрат на інші пріоритети. Але від цього може дуже залежати наше майбутнє", – підкреслив він.

"2% вже недостатньо. Ми у безпеці зараз, але не будемо у безпеці через 4-5 років. Якщо ми цього не зробимо – доведеться діставати підручники з російської мови або їхати у Нову Зеландію", – напівжартома сказав генсек НАТО.

Ще раніше Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа", оскільки поточного рівня витрат у майбутньому буде недостатньо для того, щоб почуватись у безпеці.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП.