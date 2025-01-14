Bloomberg: Трамп не штовхатиме Україну до передчасних переговорів з РФ

Європейські союзники України висловили обережний оптимізм щодо того, що обраний президент США Дональд Трамп не буде змушувати Київ до передчасних переговорів з Росією.

По це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських посадовців, які говорили на умовах анонімності, передає "Європейська правда".

Як зазначили посадовці, знайомі зі змістом переговорів за зачиненими дверима, трансатлантичні партнери висловилися за продовження підтримки України.

За їхніми словами, цей обмін думками відкриває перспективу того, що нова адміністрація може допомогти виснаженій війною Україні повернутися до позиції сили ще до того, як відбудуться будь-які переговори.

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Але ті, хто проводив приватні переговори, застерігають, що вони не знають, що робитиме новий президент, який має досвід відкидання порад або перемикання передач в останню хвилину.

За словами європейців, представники Трампа виявилися сприйнятливими до двох аргументів: новий лідер США ризикує зазнати приниження, яке можна порівняти з хаотичним виведенням військ з Афганістану президента Джо Байдена, якщо він перерве зв'язок з Києвом – і що якщо дозволити Росії досягти такої перемоги, це лише підштовхне Китай до більш агресивних дій.

За тиждень до приведення до присяги 47-го президента все ще незрозуміло, як Трамп поводитиметься з війною, що наближається до трирічного рубежу. Планувальники з команди Трампа висувають кілька ідей, але, як кажуть європейські та українські посадовці, немає жодного плану для України, який можна було б втілити в життя після інавгурації 20 січня.

Але ці розмови викликали почуття обережного полегшення в європейських столицях, де посадовці розігрували найгірші сценарії, якщо Трамп виконає свою обіцянку швидко закінчити війну – і, можливо, укладе угоду, яка буде вигідною Росії.

Трамп вже встиг здивувати багатьох лідерів, адже ставив розумні запитання про війну під час зустрічей і дзвінків з європейцями, відзначають європейські посадовці.

За словами людей, знайомих з розмовами, Трамп висловив зацікавленість у нагляді за угодою щодо України. Він також висловлював критику поведінки Путіна, навіть коли намагався відкрити канал зв'язку з російським лідером.

Проте, на думку співрозмовників, новообраний президент справляє враження, що він не надто переймається долею України або не визнає стратегічного значення війни для інтересів США.

У європейських столицях дедалі більше переконані, що угода про припинення війни з'явиться в осяжному майбутньому. Вони сподіваються, що посилення санкцій проти Москви і продовження військової підтримки Києва призведе до економічних і військових втрат для Росії і відкриє шлях до переговорів для України.

Незважаючи на передвиборчу риторику, спрямовану проти України, команда Трампа усвідомлює, що може означати провал у війні, особливо з огляду на виведення військ з Афганістану, заявили деякі посадовці.

Вони кажуть, що коли справа доходить до пошуку рішення, існує розуміння того, що будь-яка угода в тій чи іншій формі повинна включати гарантії безпеки для Києва. Це неминуче призведе до гострих дебатів про те, чи вводити американські війська, якщо Україна зазнає нападу після припинення вогню, що є важливим елементом для забезпечення європейської підтримки, за словами людей, знайомих з ходом дискусії.

Кіт Келлог, який раніше був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса, запропонував підтримувати рівень допомоги Україні, щоб вона могла вести переговори з позиції сили. Він окреслив потенційну угоду, яка передбачає заморожування нинішньої лінії фронту і створення демілітаризованої зони, відкладаючи питання членства України в НАТО "на тривалий період".

На думку європейських посадовців, питання членства України в НАТО, відмова від якого є однією з головних вимог Росії, навряд чи просунеться з Трампом. Однак європейці хочуть, щоб це питання залишалося на столі переговорів, заявили вони.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не очікує, що обраний президент США Дональд Трамп "відмовиться" від України.

Дональд Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

Натомість в ЄС кажуть, що готові взяти на себе провідну роль у допомозі Україні за відсутності підтримки з боку США.