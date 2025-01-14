Bloomberg: Трамп не будет толкать Украину к преждевременным переговорам с РФ

Европейские союзники Украины выразили осторожный оптимизм по поводу того, что избранный президент США Дональд Трамп не будет вынуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, говоривших на условиях анонимности, передает "Европейская правда".

Как отметили чиновники, знакомые с содержанием переговоров за закрытыми дверями, трансатлантические партнеры высказались за продолжение поддержки Украины.

По их словам, этот обмен мнениями открывает перспективу того, что новая администрация может помочь истощенной войной Украине вернуться к позиции силы еще до того, как состоятся какие-либо переговоры.

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Но те, кто проводил частные переговоры, предостерегают, что они не знают, что будет делать новый президент, который имеет опыт отвержения советов или переключения передач в последнюю минуту.

Представители Трампа оказались восприимчивыми к двум аргументам: новый лидер США рискует подвергнуться унижению, сравнимому с хаотичным выводом войск из Афганистана президента Джо Байдена, если он прервет связь с Киевом – и что если позволить России достичь такой победы, это лишь подтолкнет Китай к более агрессивным действиям.

За неделю до приведения к присяге 47-го президента все еще непонятно, как Трамп будет вести себя с войной, приближающейся к трехлетнему рубежу. Планировщики из команды Трампа выдвигают несколько идей, но, по словам европейских и украинских чиновников, нет ни одного плана для Украины, который можно было бы воплотить в жизнь после инаугурации 20 января.

Но эти разговоры вызвали чувство осторожного облегчения в европейских столицах, где чиновники разыгрывали худшие сценарии, если Трамп выполнит свое обещание быстро закончить войну – и, возможно, заключит сделку, которая будет выгодной России.

Трамп уже успел удивить многих лидеров, ведь задавал умные вопросы о войне во время встреч и звонков с европейцами.

По словам людей, знакомых с разговорами, Трамп выразил заинтересованность в надзоре за соглашением по Украине. Он также высказывал критику поведения Путина, даже когда пытался открыть канал связи с российским лидером.

Однако, отмечают собеседники, новоизбранный президент производит впечатление, что он не слишком озабочен судьбой Украины или не признает стратегического значения войны для интересов США.

В европейских столицах все больше убеждены, что соглашение о прекращении войны появится в обозримом будущем. Они надеются, что усиление санкций против Москвы и продолжение военной поддержки Киева приведет к экономическим и военным потерям для России и откроет путь к переговорам для Украины.

Несмотря на предвыборную риторику, направленную против Украины, команда Трампа осознает, что может означать провал в войне, особенно учитывая вывод войск из Афганистана, заявили некоторые чиновники.

По их словам, когда дело доходит до поиска решения, существует понимание того, что любое соглашение в той или иной форме должно включать гарантии безопасности для Киева. Это неизбежно приведет к острым дебатам о том, вводить ли американские войска, если Украина подвергнется нападению после прекращения огня, что является важным элементом для обеспечения европейской поддержки, по мнению людей, знакомых с ходом дискуссии.

Кит Келлог, который ранее был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса, предложил поддерживать уровень помощи Украине, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы. Он очертил потенциальное соглашение, которое предусматривает замораживание нынешней линии фронта и создание демилитаризованной зоны, откладывая вопрос членства Украины в НАТО "на длительный период".

По мнению европейских чиновников, вопрос членства Украины в НАТО, отказ от которого является одним из главных требований России, вряд ли продвинется с Трампом. Однако европейцы хотят, чтобы этот вопрос оставался на столе переговоров, заявили они.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не ожидает, что избранный президент США Дональд Трамп "откажется" от Украины.

Дональд Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".

При этом в ЕС говорят, что готовы взять на себя ведущую роль в помощи Украине при отсутствии поддержки со стороны США.