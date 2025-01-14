Єврокомісарка Кос: у 2025 році можливо відкрити два кластери переговорів з Україною

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос переконана, що у 2025 році буде можливо відкрити з Україною перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство в Європейському Союзі.



Про це вона сказала у вівторок у Брюсселі в рамках засідання комітету з питань закордонних справ Європейського парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".



За словами Кос, коли вона спілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським, він просив відкрити всі глави переговорного процесу вже цього року, мовляв, "ми хочемо цього, і ми це будемо робити".



"Коли я почула це вдруге, я сказала, що це не тільки про відкриття, а, переважно, про закриття. Україна добре проводить реформи, але вони мають бути стійкими реформами. Ми підтримуємо їх.

Тому, говорячи про те, що можливо зробити з ними (Україною), буде можливо, що цього року ми відкриємо перший кластер основ і навіть тридцять перший – а це зовнішня політика. Якщо вони будуть виконувати те, що вони обіцяли, і якщо в нас буде успішна процедура в Раді", – сказала Кос.



Єврокомісарка пояснила, що під "успішною процедурою в Раді" вона має на увазі одноголосне голосування країнами-членами за кожне необхідне в процесі переговорів рішення.

"Ці одноголосні рішення мають бути ухвалені в Раді. Наприклад, тільки для України та Молдови відсьогодні нам потрібні три одностайні рішення.

Цього тижня ми передамо до Ради скринінговий звіт – це перше одностайне рішення, потім ми маємо ухвалити контрольні показники – нам потрібне одностайне рішення знову, і потім нам потрібна думка комісії – і знову – одностайне рішення", – сказала вона.

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Кос наголосила, що процес вступу – це не тільки справа її роботи або роботи Єврокомісії, це також здебільшого те, що робитимуть держави-члени, як вони вирішуватимуть.

17 грудня Зеленський заявив, що Україна ставить за мету у 2025 році відкрити у переговорах про вступ до ЄС щонайменш два кластери, а максимальною метою є усі кластери.

Президент зазначив, що для цього потрібна активна робота Верховної Ради "без передвиборчих розмов".

Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна разом із Польщею та Данією склали план відкриття переговорних розділів щодо вступу.

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