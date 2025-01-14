Еврокомиссар Кос: в 2025 году возможно открыть два кластера в переговорах с Украиной

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос убеждена, что в 2025 году будет возможно открыть с Украиной первый и тридцать первый кластеры в переговорах о членстве в Европейском Союзе.

Об этом она сказала во вторник в Брюсселе в рамках заседания комитета по иностранным делам Европейского парламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Кос, когда она общалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, он просил открыть все главы переговорного процесса уже в этом году, мол, "мы хотим этого, и мы это будем делать".

"Когда я услышала это во второй раз, я сказала, что это не только об открытии, а, в основном, о закрытии. Украина хорошо проводит реформы, но они должны быть устойчивыми реформами. Мы поддерживаем их.

Реклама:

Поэтому, говоря о том, что возможно сделать с ними (Украиной), то может быть, что в этом году мы откроем первый кластер основ и даже тридцать первый – а это внешняя политика. Если они будут выполнять то, что они обещали, и если у нас будет успешная процедура в Совете", – сказала Кос.

Еврокомиссар пояснила, что под "успешной процедурой в Совете" она подразумевает единогласное голосование странами-членами за каждое необходимое в процессе переговоров решение.

"Эти единогласные решения должны быть приняты в Совете. Например, только для Украины и Молдовы с сегодняшнего дня нам нужны три единогласных решения.

На этой неделе мы передадим в Совет скрининговый отчет – это первое единогласное решение, потом мы должны принять контрольные показатели – нам нужно единогласное решение снова, и потом нам нужно мнение комиссии – и снова единогласное решение", – сказала она.

Кос подчеркнула, что процесс вступления – это не только вопрос ее работы или работы Еврокомиссии, это также в основном то, что будут делать государства-члены, как они будут решать.

17 декабря Зеленский заявил, что Украина ставит целью в 2025 году открыть в переговорах о вступлении в ЕС как минимум два кластера, а максимальной целью являются все кластеры.

Президент отметил, что для этого нужна активная работа Верховной Рады "без предвыборных разговоров".

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что Украина вместе с Польшей и Данией составили план открытия переговорных разделов по вступлению.

Читайте также статью о планах нового еврокомиссара по расширению ЕС.