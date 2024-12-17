Зеленський каже про мету відкрити у 2025 році усі кластери переговорів з ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ставить за мету у 2025 році відкрити у переговорах про вступ до ЄС щонайменш два кластери, а максимальною метою є усі кластери.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він заявив на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих та регіональних влад.

Зеленський заявив, що максимально метою України у євроінтеграції на наступний рік є відкриття усіх переговорних кластерів (тематичних блоків, яких загалом шість. – Ред.).

"За час головування Польщі в Євросоюзі ми розраховуємо відкрити щонайменше два кластери... Якщо чесно, то в нас є амбітна мета, дуже амбітна – відкрити наступного року всі кластери", – сказав він.

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Президент зазначив, що для цього потрібна активна робота Верховної Ради "без передвиборчих розмов".

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна разом із Польщею та Данією, які головуватимуть у ЄС у 2025 році, склали план відкриття переговорних розділів щодо вступу.

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