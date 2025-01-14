Містечко в Польщі пропонує Ілону Маску відкрити в себе штаб-квартиру

Мер польського міста Глогувек Пйотр Буяк запропонував американському мільярдеру Ілону Маску викупити місцевий замок і перенести туди європейську штаб-квартиру свого бізнесу.

Про це Буяк сказав в інтервʼю агентству АР, повідомляє "Європейська правда".

За словами мера Глогувека, він розмістив запрошення до Маска в його соцмережі X (Twitter) та надіслав листи його компаніям, закликаючи купити замок.

Буяк пояснив АР, що його надихнули повідомлення в європейських ЗМІ, нібито Маск шукає велике приміщення як центр для своїх операцій на континенті.

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Фото: Міська рада Глогувека

"У замку дуже гарна атмосфера і це ідеальне місце для великих справ", – підкреслив мер.

Він також зауважив, що тутешня місцевість має давні традиції виноробства: "Ми почуваємось не гірше, ніж Тоскана. У нас ідеальний клімат, і це найкраще місце на Землі".

Історія замку Глогувек на південному заході Польщі сягає корінням у середньовіччя. У XVII столітті він навіть ненадовго став столицею Польщі. Замок також відомий тим, що в ньому зупинявся композитор Людвіг ван Бетховен, який писав тут музику.

Нині замок перебуває у власності міста та потребує значної рестраврації.

Нагадаємо, в останні тижні Ілон Маск активно коментує політичну ситуацію в європейських країнах і прямо закликає до відставки глав урядів Великої Британії та Німеччини.

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