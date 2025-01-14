Городок в Польше предлагает Илону Маску открыть у себя штаб-квартиру
Новости — Вторник, 14 января 2025, 20:44 —
Мэр польского города Глогувек Петр Буяк предложил американскому миллиардеру Илону Маску выкупить местный замок и перенести туда европейскую штаб-квартиру своего бизнеса.
Об этом Буяк сказал в интервью агентству АР, сообщает "Европейская правда".
По словам мэра Глогувека, он разместил приглашение к Маску в его соцсети X (Twitter) и отправил письма его компаниям, призывая купить замок.
Буяк объяснил АР, что его вдохновили сообщения в европейских СМИ, якобы Маск ищет большое помещение как центр для своих операций на континенте.
"В замке очень хорошая атмосфера и это идеальное место для больших дел", – подчеркнул мэр.
Он также отметил, что здешняя местность имеет давние традиции виноделия: "Мы чувствуем себя не хуже, чем Тоскана. У нас идеальный климат, и это лучшее место на Земле".
История замка Глогувек на юго-западе Польши уходит корнями в средневековье. В XVII веке он даже ненадолго стал столицей Польши. Замок также известен тем, что в нем останавливался композитор Людвиг ван Бетховен, который писал здесь музыку.
Сейчас замок находится в собственности города и требует значительной рестраврации.
Напомним, в последние недели Илон Маск активно комментирует политическую ситуацию в европейских странах и прямо призывает к отставке глав правительств Великобритании и Германии.
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