Городок в Польше предлагает Илону Маску открыть у себя штаб-квартиру

Мэр польского города Глогувек Петр Буяк предложил американскому миллиардеру Илону Маску выкупить местный замок и перенести туда европейскую штаб-квартиру своего бизнеса.

Об этом Буяк сказал в интервью агентству АР, сообщает "Европейская правда".

По словам мэра Глогувека, он разместил приглашение к Маску в его соцсети X (Twitter) и отправил письма его компаниям, призывая купить замок.

Буяк объяснил АР, что его вдохновили сообщения в европейских СМИ, якобы Маск ищет большое помещение как центр для своих операций на континенте.

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Фото: Городской совет Глогувека

"В замке очень хорошая атмосфера и это идеальное место для больших дел", – подчеркнул мэр.

Он также отметил, что здешняя местность имеет давние традиции виноделия: "Мы чувствуем себя не хуже, чем Тоскана. У нас идеальный климат, и это лучшее место на Земле".

История замка Глогувек на юго-западе Польши уходит корнями в средневековье. В XVII веке он даже ненадолго стал столицей Польши. Замок также известен тем, что в нем останавливался композитор Людвиг ван Бетховен, который писал здесь музыку.

Сейчас замок находится в собственности города и требует значительной рестраврации.

Напомним, в последние недели Илон Маск активно комментирует политическую ситуацию в европейских странах и прямо призывает к отставке глав правительств Великобритании и Германии.

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