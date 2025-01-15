Головне з інтерв'ю очільника МЗС про зброю для ЗСУ, "примирення" з Польщею, НАТО і газ

Світ готується до нової міжнародної реальності, що настане після інавгурації Дональда Трампа як 47-го президента США. Для України, що веде екзистенційну війну проти російського агресора, ставки – особливо високі.

Утім, офіційний Київ розглядає зміну влади у США передусім як шанс – хоч і наголошує, що усвідомлює також пов’язані з цим виклики.

Про очікування України від адміністрації Трампа, газову кризу у Придністров’ї (та плани України), про загострення відносин зі Словаччиною, про шанс радикально змінити відносини з Польщею, про ЄС та розвиток подій у Грузії, читайте у першому великому інтерв’ю Андрія Сибіги на посаді очільника МЗС України Очікування від Трампа, стратегія України щодо сусідів, газ та зброя: велике інтерв’ю Андрія Сибіги. Далі – основне з інтерв’ю Сибіги.

Щодо адміністрації Трампа. Ми сприймаємо зміну влади у США як нові додаткові можливості та додатковий шанс. Мені здається, що від США можна буде очікувати більшої рішучості.

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Для нас важливо, щоб у США було усвідомлення, що безпека України – це невід'ємний елемент трансатлантичної безпеки. Що ми з ними об'єднані спільним інтересом.

Ми дуже хочемо, щоби перші візити вищих представників нової адміністрації США відбулися в Україну, і передаємо нашим американським друзям і союзникам сигнали про це.

Щодо переговорів за участі російської сторони. Рішення РНБО щодо заборони переговорів з Путіним досі чинне.

Щодо всеосяжного миру і членства в НАТО. Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО.

Двосторонні гарантії безпеки можуть бути інструментом підготовки України до членства, інструментом посилення України на шляху до НАТО. Але замінити членство в Альянсі ніщо не зможе.

Щодо зброї. Ми робимо ставку на власне виробництво зброї, щоб не залежати від своїх партнерів. Ми вдячні Данії, яка виступила лідером і драйвером ідеї про фінансування українського ОПК. Партнери дивляться в завтрашній день і розуміють, що Україна з її бойовим досвідом, технологіями тощо невдовзі буде контриб'ютором і їхньої безпеки.

Щодо транзиту російського газу. Росія використовує енергію як зброю. Часом за неї доводиться розплачуватися часткою суверенітету. І ми це прямо говоримо. І ті рішення, які сьогодні комусь здаються болючими (наприклад, прем'єру Словаччини – Ред.), надалі відіграватимуть позитивну роль.

Транзит російського газу територією України з 1 січня завершений, про що українська сторона неодноразово на найвищому рівні повідомляла. І він не планується до відновлення. Ця позиція незмінна.

Не можна робити український рух до ЄС залежним від якихось непорозумінь, і ми будемо дуже жорстко реагувати, якщо таке буде. Це неприпустимо. І не тільки з боку Словаччини.

Щодо Угорщини. Хотілося б активнішого діалогу і більшого розуміння країни, яка воює. Але ми вдячні Угорщині і за ту гуманітарну допомогу, яку вони нам надавали, і за підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету.

Щодо Польщі. У нас зараз відбувся суттєвий прогрес у питаннях історичної пам'яті, і я цьому дуже радий. Зараз у нас слова не розходяться зі справами.

Польща усвідомлює, що Україна буде в ЄС. Вони – один із найбільших лобістів і адвокатів членства України як в ЄС, так і в НАТО. Бо є публічна риторика, а є реальні дії.

Щодо Молдови. Ми з Молдовою координуємося та спільно прямуємо до Євросоюзу. Я вважаю, що це наш національний інтерес – спільно досягти цієї мети, стати частиною Євросоюзу.

Ми також говоримо про можливість допомоги придністровському регіону спільними діями України та ЄС. Ось це на порядку денному.

Щодо Грузії. Ми підтримуємо грузинський народ. Ми уважно вивчили звіт ОБСЄ, який чітко вказує на численні порушення. Головна його рекомендація – провести нові вибори, щоб усунути першопричину проблем (Сибіга не став називати президентом Грузії Михеїла Кавелашвілі – Ред.).

Повна версія інтерв’ю – в матеріалі Очікування від Трампа, стратегія України щодо сусідів, газ та зброя: велике інтерв’ю Андрія Сибіги.