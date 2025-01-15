Главное из интервью главы МИД про оружие для ВСУ, "мир" с Польшей, НАТО и газ

Мир готовится к новой международной реальности, которая наступит после инаугурации Дональда Трампа в качестве 47-го президента США. Для Украины, ведущей экзистенциальную войну против российского агрессора, ставки – особенно высоки.

Впрочем, официальный Киев рассматривает смену власти в США прежде всего как шанс – хотя и подчеркивает, что осознает также связанные с этим вызовы.

Об ожиданиях Украины от администрации Трампа, газовом кризисе в Приднестровье (и планах Украины), об обострении отношений со Словакией, о шансе радикально изменить отношения с Польшей, о ЕС и развитии событий в Грузии, читайте в первом большом интервью Андрея Сибиги на посту главы МИД Украины Ожидания от Трампа, стратегия Украины в отношении соседей, газ и оружие: большое интервью Андрея Сибиги. Далее – основное из интервью Сибиги.

Относительно администрации Трампа. Мы воспринимаем смену власти в США как новые дополнительные возможности и дополнительный шанс. Мне кажется, что от США можно будет ожидать большей решительности.

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Для нас важно, чтобы в США было осознание, что безопасность Украины – это неотъемлемый элемент трансатлантической безопасности. Что мы с ними объединены общим интересом.

Мы очень хотим, чтобы первые визиты высших представителей новой администрации США состоялись в Украину, и передаем нашим американским друзьям и союзникам сигналы об этом.

Относительно переговоров с участием российской стороны. Решение СНБО о запрете переговоров с Путиным до сих пор действует.

Относительно всеобъемлющего мира и членства в НАТО. Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО.

Двусторонние гарантии безопасности могут быть инструментом подготовки Украины к членству, инструментом усиления Украины на пути к НАТО. Но заменить членство в Альянсе ничто не сможет.

Относительно оружия. Мы делаем ставку на собственное производство оружия, чтобы не зависеть от своих партнеров. Мы благодарны Дании, которая выступила лидером и драйвером идеи о финансировании украинского ОПК. Партнеры смотрят в завтрашний день и понимают, что Украина с ее боевым опытом, технологиями и т.д. вскоре будет контрибьютором и их безопасности.

Относительно транзита российского газа. Россия использует энергию как оружие. Порой за него приходится расплачиваться долей суверенитета. И мы это прямо говорим. И те решения, которые сегодня кому-то кажутся болезненными (например, премьеру Словакии – Ред.), в дальнейшем будут играть положительную роль.

Транзит российского газа по территории Украины с 1 января завершен, о чем украинская сторона неоднократно на самом высоком уровне сообщала. И он не планируется к возобновлению. Эта позиция неизменна.

Нельзя делать украинское движение в ЕС зависимым от каких-то недоразумений, и мы будем очень жестко реагировать, если такое будет. Это недопустимо. И не только со стороны Словакии.

Относительно Венгрии. Хотелось бы более активного диалога и большего понимания страны, которая воюет. Но мы благодарны Венгрии и за ту гуманитарную помощь, которую они нам оказывали, и за поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета.

Относительно Польши. У нас сейчас произошел существенный прогресс в вопросах исторической памяти, и я этому очень рад. Сейчас у нас слова не расходятся с делами.

Польша осознает, что Украина будет в ЕС. Они – один из крупнейших лоббистов и адвокатов членства Украины как в ЕС, так и в НАТО. Потому что есть публичная риторика, а есть реальные действия.

Относительно Молдовы. Мы с Молдовой координируемся и совместно направляемся в Евросоюз. Я считаю, что это наш национальный интерес – совместно достичь этой цели, стать частью Евросоюза.

Мы также говорим о возможности помощи приднестровскому региону совместными действиями Украины и ЕС. Вот это на повестке дня.

Что касается Грузии. Мы поддерживаем грузинский народ. Мы внимательно изучили отчет ОБСЕ, который четко указывает на многочисленные нарушения. Главная его рекомендация – провести новые выборы, чтобы устранить первопричину проблем (Сибига не стал называть президентом Грузии Михеила Кавелашвили – Ред.).

Полная версия интервью – в материале Ожидания от Трампа, стратегия Украины в отношении соседей, газ и оружие: большое интервью Андрея Сибиги.