Зеленський розповів, у яких питаннях розчарований адміністрацією Байдена

Президент України Володимир Зеленський розповів, що частково розчарований політикою адміністрації президента США Джо Байдена щодо підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю групі польських ЗМІ під час поїздки до Варшави.

Зеленський відзначив як великий позитив періоду адміністрації Байдена те, що США і Європа діяли спільними зусиллями у питаннях зброї для України, санкцій, політичної підтримки.

"Це те, що відбулося під час терміну Байдена, і я за це вдячний", – сказав президент.

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Водночас він зазначив, що у деяких питаннях Київ просив діяти інакше і "не бути такими повільними".

"Це про превентивні санкції до вторгнення. Ми просили і зброю, і санкції, але Америка сказала, що "якщо щось станеться, ми тоді зробимо"... Мені здається, що це була все-таки слабка позиція", – сказав Зеленський, додавши, що все одно це була значна допомога і Україна вдячна за неї.

"Я не зрозумів до кінця і ніколи не зрозумію, коли у нас гинуть люди, а систем ППО у нас стільки, скільки є. І чому ми не могли бути посилені Америкою системами Patriot – кажу Америкою, бо більшість з них там, – мені це складно зрозуміти. Можливо, я чогось не знаю. Але знаю одне – на жаль, гинули люди", – розповів він.

В інтерв’ю Зеленський також пояснив, що для України питання потенційних перемовин про припинення війни і гарантій безпеки нерозривно пов’язані між собою, тому що без надійних гарантій Росія може відновити сили і напасти знову.

Також він сказав, що перспектива завершення війни чи перемирʼя в Україні залежить від готовності Європи бути жорсткішою щодо Росії, та що без української армії Європа "не має шансів проти Росії".