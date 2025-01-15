Зеленський: без української армії Європа не має шансів проти Росії

Президент Володимир Зеленський вважає, що перспектива завершення війни чи перемирʼя в Україні залежить від готовності Європи бути жорсткішою щодо Росії.

Про це він сказав в інтервʼю польським ЗМІ під час візиту до Варшави 15 січня, повідомляє "Європейська правда".

На прохання прокоментувати можливість завершення війни у 2025 році Зеленський зазначив, що відчуває таке бажання з боку обраного президента США Дональда Трампа.

"Я впевнений, що Росія боїться США, боїться Китаю і боїться об'єднаної Європи. Європа без української армії не може впоратися з російською армією, тому що російська армія більша за чисельністю. У Росії більше зброї, більше людей і вона більш жорстока, ніж європейці", – перелічив глава держави.

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Він також підкреслив, що європейці живуть в умовах демократії і "не знають, що таке війна", на відміну від Росії.

"І без української армії Європа, на жаль, сьогодні не має жодних шансів проти Росії. Путін це знає і говорить про це у своєму оточенні. Тому, якщо Україна не захистить себе, він швидко піде далі. Це факт", – вважає Зеленський.

Він закликав Європейський Союз бути "втричі прагматичнішим" і збільшити виробництво озброєнь – як для України, так і для себе, щоб "випередити Путіна".

Глава держави раніше говорив про можливість завершення війни у 2025 році.

Водночас він наголошував, що для цього Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, аби посилити свою переговорну позицію перед Росією.