Зеленский рассказал, в каких вопросах разочарован администрацией Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что частично разочарован политикой администрации президента США Джо Байдена по поддержке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью группе польских СМИ во время поездки в Варшаву.

Зеленский отметил как большой позитив периода администрации Байдена то, что США и Европа действовали совместными усилиями в вопросах оружия для Украины, санкций, политической поддержки.

"Это то, что произошло во время срока Байдена, и я за это благодарен", – сказал президент.

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В то же время он отметил, что в некоторых вопросах Киев просил действовать иначе и "не быть такими медленными".

"Это о превентивных санкциях до вторжения. Мы просили и оружие, и санкции, но Америка сказала, что "если что-то произойдет, мы тогда сделаем"... Мне кажется, что это была все-таки слабая позиция", – сказал Зеленский, добавив, что все равно это была значительная помощь и Украина благодарна за нее.

"Я не понял до конца и никогда не пойму, когда у нас гибнут люди, а систем ПВО у нас столько, сколько есть. И почему мы не могли быть усилены Америкой системами Patriot – говорю Америкой, потому что большинство из них там, – мне это сложно понять. Возможно, я чего-то не знаю. Но знаю одно – к сожалению, гибли люди", – рассказал он.

В интервью Зеленский также объяснил, что для Украины вопросы потенциальных переговоров о прекращении войны и гарантий безопасности неразрывно связаны между собой, потому что без надежных гарантий Россия может восстановить силы и напасть снова.

Также он сказал, что перспектива завершения войны или перемирия в Украине зависит от готовности Европы быть более жесткой в отношении России, и что без украинской армии Европа "не имеет шансов против России".