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Британія до кінця 2025 року обіцяє Україні 15 інноваційних систем ППО Gravehawk

Новини — Четвер, 16 січня 2025, 19:31 — Олег Павлюк

Велика Британія обіцяє протягом 2025 року передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду за підсумками візиту премʼєр-міністра Кіра Стармера до Києва 16 січня.

Зазначається, що ППО Gravehawk розробляється за спільного фінансування Британії та Данії.

"Інноваційна система, розміром з морський контейнер, здатна модернізувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони", – йдеться в повідомленні.

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Як уточнює уряд Британії, системиа Gravehawk може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних Сил України.

"Два прототипи системи протиповітряної оборони були випробувані в Україні у вересні (2024 року. – Ред.), і ще 15 будуть передані цього року", – додали там.

Окрім того, Британія найближчим часом має передати Україні 150 артилерійських стволів у межах пакета допомоги на близько $2,6 млрд за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

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