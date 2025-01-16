Британія до кінця 2025 року обіцяє Україні 15 інноваційних систем ППО Gravehawk
Велика Британія обіцяє протягом 2025 року передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду за підсумками візиту премʼєр-міністра Кіра Стармера до Києва 16 січня.
Зазначається, що ППО Gravehawk розробляється за спільного фінансування Британії та Данії.
"Інноваційна система, розміром з морський контейнер, здатна модернізувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони", – йдеться в повідомленні.
Як уточнює уряд Британії, системиа Gravehawk може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних Сил України.
"Два прототипи системи протиповітряної оборони були випробувані в Україні у вересні (2024 року. – Ред.), і ще 15 будуть передані цього року", – додали там.
Окрім того, Британія найближчим часом має передати Україні 150 артилерійських стволів у межах пакета допомоги на близько $2,6 млрд за рахунок відсотків від заморожених російських активів.
Зазначимо, цього дня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.