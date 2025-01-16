У НАТО вважають, що захистити всі підводні кабелі в Балтійському морі неможливо

Керівник Центру НАТО з питань безпеки критичної морської підводної інфраструктури Нільс Маркуссен вважає "неможливим завданням" захист мережі підводних кабелів і трубопроводів від диверсій на Балтиці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю AFP.

На думку Маркуссена, який є капітаном Військово-морських сил Данії, зупинити кожен акт диверсії проти критичної підводної інфраструктури неможливо.

"Неможливо поставити корабель над кожною морською милею трубопроводу або кабелю – це нездійсненне завдання. У світі існує приблизно 50 тисяч великих кораблів, які можуть кинути якір і перетягнути його через інфраструктуру", – заявив він.

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Представник НАТО додав, що нинішні зусилля Альянсу з захисту інфраструктури не зможе запобігти всім інцидентам, але "матиме стримувальний вплив".

Країни з виходом до Балтійського моря в останні місяці намагаються посилити свою оборону після низки випадків диверсій проти підводної інфраструктури – зокрема кабелів звʼязку та трубопроводів.

Цього тижня НАТО оголосила про початок нової моніторингової місії в Балтійському морі за участю патрульних кораблів і літаків, спрямованої на запобігання будь-яким спробам атакувати підводну інфраструктуру в регіоні.

Додатково вісім держав-членів НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, оголосили про свій план дій у відповідь на підозрілі випадки пошкодження підводної інфраструктури.