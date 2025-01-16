В НАТО считают, что защитить все подводные кабели в Балтийском море невозможно

Руководитель Центра НАТО по вопросам безопасности критической морской подводной инфраструктуры Нильс Маркуссен считает "невозможной задачей" защиту сети подводных кабелей и трубопроводов от диверсий на Балтике.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью AFP.

По мнению Маркуссена, который является капитаном Военно-морских сил Дании, остановить каждый акт диверсии против критической подводной инфраструктуры невозможно.

"Невозможно поставить корабль над каждой морской милей трубопровода или кабеля – это невыполнимая задача. В мире существует примерно 50 тысяч больших кораблей, которые могут бросить якорь и перетянуть его через инфраструктуру", – заявил он.

Реклама:

Представитель НАТО добавил, что нынешние усилия Альянса по защите инфраструктуры не сможет предотвратить все инциденты, но "будет иметь сдерживающее влияние".

Страны с выходом к Балтийскому морю в последние месяцы пытаются усилить свою оборону после ряда случаев диверсий против подводной инфраструктуры – в частности кабелей связи и трубопроводов.

На этой неделе НАТО объявила о начале новой мониторинговой миссии в Балтийском море с участием патрульных кораблей и самолетов, направленной на предотвращение любых попыток атаковать подводную инфраструктуру в регионе.

Дополнительно восемь государств-членов НАТО, которые имеют выход к Балтийскому морю, объявили о своем плане действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводной инфраструктуры.