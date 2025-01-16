У Фінляндії закликали до пильності через плани РФ з нарощування військового потенціалу

Заплановані російські військові реформи, які збільшать чисельність московського війська на 30%, становлять загрозу для НАТО і мають бути зустрінуті з пильністю.

Про це заявив у четвер керівник служби військової розвідки Фінляндії Пекка Турунен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Служба військової розвідки Фінляндії на чолі з Туруненом зазначила в опублікованому в четвер щорічному огляді, що Москва оголосила про плани реформувати свою армію до кінця 2026 року.

"Так, це загроза для НАТО, особливо якщо план буде виконаний", – сказав Турунен в інтерв'ю Reuters, додавши, що, на його думку, Росія цілком реально може досягти своїх цілей до 2030 року.

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"Ми повинні реагувати в тому сенсі, що ми повинні бути пильними", – сказав він.

Міністр оборони Росії заявив у грудні, що Москва повинна бути готова до боротьби з НАТО в Європі в наступному десятилітті.

Турунен заявив, що Росія має намір збільшити чисельність своїх військ на 30%, що доведе загальну чисельність її збройних сил до 1,5 мільйона солдатів.

За словами Турунена, кількість російських військ, що базуються поблизу Фінляндії, може подвоїтися або потроїтися порівняно з періодом до війни в Україні, з новим корпусом, який буде розгорнутий у сусідньому регіоні Росії – Карелії, а існуючі підрозділи будуть розширені на Кольському півострові і навколо Санкт-Петербурга.

"На це дуже сильно впливатиме ситуація в Україні, чи закінчиться війна в Україні, чи, можливо, залишиться в якомусь стані замороженого конфлікту", – сказав він.

У НАТО нещодавно заявили, що існує "реальна перспектива" того, що неконвенційний напад Росії на Альянс – такий як диверсія або підпал – призведе до "значних" втрат.

Також варто зазначити, що нещодавно парламент Молдови після тривалих дебатів затвердив Національну стратегію оборони на наступні 10 років, де Росію визначають як ключовий фактор загрози.