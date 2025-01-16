В Финляндии призвали к бдительности из-за планов РФ по наращиванию военного потенциала

Запланированные российские военные реформы, которые увеличат численность московского войска на 30%, представляют угрозу для НАТО и должны быть встречены с бдительностью.

Об этом заявил в четверг руководитель службы военной разведки Финляндии Пекка Турунен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Служба военной разведки Финляндии во главе с Туруненом отметила в опубликованном в четверг ежегодном обзоре, что Москва объявила о планах реформировать свою армию до конца 2026 года.

"Да, это угроза для НАТО, особенно если план будет выполнен", – сказал Турунен в интервью Reuters, добавив, что, по его мнению, Россия вполне реально может достичь своих целей к 2030 году.

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"Мы должны реагировать в том смысле, что мы должны быть бдительными", – сказал он.

Министр обороны России заявил в декабре, что Москва должна быть готова к борьбе с НАТО в Европе в следующем десятилетии.

Турунен заявил, что Россия намерена увеличить численность своих войск на 30%, что доведет общую численность ее вооруженных сил до 1,5 миллиона солдат.

По словам Турунена, количество российских войск, базирующихся вблизи Финляндии, может удвоиться или утроиться по сравнению с периодом до войны в Украине, с новым корпусом, который будет развернут в соседнем регионе России – Карелии, а существующие подразделения будут расширены на Кольском полуострове и вокруг Санкт-Петербурга.

"На это очень сильно будет влиять ситуация в Украине, закончится ли война в Украине, или, возможно, останется в каком-то состоянии замороженного конфликта", – сказал он.

В НАТО недавно заявили, что существует "реальная перспектива" того, что неконвенциональное нападение России на Альянс – такое как диверсия или поджог – приведет к "значительным" потерям.

Также стоит отметить, что недавно парламент Молдовы после длительных дебатов утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, где Россию определяют как ключевой фактор угрозы.