РФ створювала перешкоди для військового літака Франції над Балтійським морем

Французький військовий літак, який виконував спостережний політ у рамках операції НАТО у відповідь на ймовірне пошкодження Росією підводних кабелів, зазнав "спроби глушіння", а також опинився в зоні дії російського радара.

Про це йдеться в заяві Збройних сил Франції, яку наводить Le Figaro, передає "Європейська правда".

Як зазначила газета із посиланням на співрозмовників у військових колах, на борту літака Військово-морських сил Франції перебував журналіст агентства AFP.

Речник французьких збройних сил Гійом Верне заявив, що це свідчить про "агресивні дії" Росії.

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"Той факт, що наш літак, який працював у міжнародних водах, був "засвічений" радаром, свідчить про агресивні дії", – сказав він.

Також військовий зазначив, що така ініціатива "не є винятковою в цій сфері" і "означає, що Росія не залишається пасивною".

Верне відзначив, що професійна поведінка французького екіпажу дозволила уникнути будь-якої ескалації.

"Російська армія також не була зацікавлена у виконанні своїх погроз, тому що напад на літак НАТО міг спровокувати раптову і серйозну ескалацію у відносинах з Альянсом", – додав він.

Цього тижня НАТО оголосила про початок нової моніторингової місії в Балтійському морі за участю патрульних кораблів і літаків, спрямованої на запобігання будь-яким спробам атакувати підводну інфраструктуру в регіоні.

Додатково вісім держав-членів НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, оголосили про свій план дій у відповідь на підозрілі випадки пошкодження підводної інфраструктури.

Зазначимо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер 16 січня заявив, що немає жодної ознаки того, що Росія готується до встановлення миру, тому держави НАТО повинні вкладати більше зусиль у військову співпрацю з партнерами та посилювати підтримку України.