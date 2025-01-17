РФ создавала помехи для военного самолета Франции над Балтийским морем

Французский военный самолет, выполнявший наблюдательный полет в рамках операции НАТО в ответ на вероятное повреждение Россией подводных кабелей, подвергся "попытке глушения", а также оказался в зоне действия российского радара.

Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил Франции, которое приводит Le Figaro, передает "Европейская правда".

Как отметила газета со ссылкой на собеседников в военных кругах, на борту самолета Военно-морских сил Франции находился журналист агентства AFP.

Пресс-секретарь французских вооруженных сил Гийом Верне заявил, что это свидетельствует об "агрессивных действиях".

Реклама:

"Тот факт, что наш самолет, который работал в международных водах, был "засвечен" радаром, свидетельствует об агрессивных действиях", – сказал он.

Также военный отметил, что такая инициатива "не является исключительной в этой сфере" и "означает, что Россия не остается пассивной".

Верне отметил, что профессиональное поведение французского экипажа позволило избежать какой-либо эскалации.

"Российская армия также не была заинтересована в выполнении своих угроз, потому что нападение на самолет НАТО могло спровоцировать внезапную и серьезную эскалацию в отношениях с Альянсом", – добавил он.

На этой неделе НАТО объявила о начале новой мониторинговой миссии в Балтийском море с участием патрульных кораблей и самолетов, направленной на предотвращение любых попыток атаковать подводную инфраструктуру в регионе.

Дополнительно восемь государств-членов НАТО, которые имеют выход к Балтийскому морю, объявили о своем плане действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводной инфраструктуры.

Отметим, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 16 января заявил, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к установлению мира, поэтому государства НАТО должны вкладывать больше усилий в военное сотрудничество с партнерами и усиливать поддержку Украины.