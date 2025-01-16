У НАТО заявили, що не бачать ознак підготовки Росії до миру

Немає жодної ознаки того, що Росія готується до встановлення миру, тому держави НАТО повинні вкладати більше зусиль у військову співпрацю з партнерами та посилювати підтримку України.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на пресконференції в Брюсселі 16 січня, передає кореспондент "Європейської правди".

Адмірал Бауер наголосив, що відсутність волі Кремля зупинити війну, вимагає відповіді з боку НАТО.

"Війна Росії проти України має глобальні наслідки, і немає жодних ознак того, що Кремль готується до миру. Путін поставив російську економіку на військові рейки, і Росія все тісніше співпрацює з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Це вимагає об'єднаної та сильної відповіді. Саме тому вкладаємо більше зусиль у військову співпрацю, та обмін знаннями й досвідом із нашими партнерами", – заявив він.

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Адмірал Роб Бауер повідомив, що засідання Військового комітету НАТО 15-16 січня вперше пройшло за участі начальників генеральних штабів з 26 країн-партнерів НАТО і Європейського Союзу.

Серед представлених країн були Вірменія, Австрія, Азербайджан, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Японія, Йорданія, Казахстан, Молдова, Катар, Республіка Корея, Сербія, Швейцарія і Україна.

"Сьогодні начальники Генеральних штабів країн Альянсу мали тривалу розмову зі своїм українським колегою генералом Олександром Сирським. Ми підтвердили, що НАТО робитиме все можливе, щоб допомогти та інвестувати в Україну в наступні роки, захищаючи міжнародний порядок, заснований на правилах, в тому числі через безпекову допомогу та навчання для України", – розповів адмірал Бауер.

Нагадаємо, після минулого засідання Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав країни Альянсу збільшувати витрати на оборону до 3% від ВВП.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄвроПравді" сказав, що Україна не відмовиться від вступу в НАТО і не сприйме замінники членства.

Також Сибіга запевнив, що Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з правителем Росії Владіміром Путіним.