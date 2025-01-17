Пасажирський літак не зміг одразу приземлитися у Вільнюсі через збої навігації GPS

Літак, який прямував із Британії до Вільнюса, не зміг приземлитися у литовській столиці через збої у навігації.

Про це заявив керівник операційного відділу компанії Oro navigacija Томас Монтвіла у коментарі литовському суспільному мовнику LRT, передає "Європейська правда".

Пасажирський літак авіакомпанії Ryanair з Лондона мав приземлитися у Вільнюсі в четвер, 16 січня, ввечері, але розвернувся і полетів до Варшави. Після вимушеної зупинки в польській столиці він повернувся і успішно приземлився в аеропорту Вільнюса о 23:47.

Монтвіла розповів мовнику, що останнім часом у Литві спостерігається багато проблем з GPS-зв'язком.

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Він підтвердив, що пасажирський літак Ryanair, який мав приземлитися у Вільнюсі 16 січня ввечері, довелося перенаправити до Варшави через проблеми зі зв'язком.

"За нашими даними, у літака були перешкоди GPS, і під час посадки спрацювала так звана система попередження авіоніки про те, що літак може зіткнутися з землею, і вони вирішили летіти в запасний аеропорт у Варшаві. Там вони перевірили свої системи авіоніки і повернулися до Вільнюса", – проінформував представник навігаційної компанії.

За його словами, перешкоди GPS можуть виникати з різних причин, у тому числі через цілеспрямовані дії іноземних урядів.

"Причин може бути багато. Є недружні країни та інші речі", – сказав він.

Нагадаємо, восени у Литві вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які раніше загорілися в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправляли з Литви.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.