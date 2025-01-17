Пассажирский самолет не смог сразу приземлиться в Вильнюсе из-за сбоев навигации GPS

Самолет, следовавший из Британии в Вильнюс, не смог приземлиться в литовской столице из-за сбоев в навигации.

Об этом заявил руководитель операционного отдела компании Oro navigacija Томас Монтвила в комментарии литовскому общественному вещателю LRT, передает "Европейская правда".

Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair из Лондона должен был приземлиться в Вильнюсе 16 января вечером, но развернулся и полетел в Варшаву. После вынужденной остановки в польской столице он вернулся и успешно приземлился в аэропорту Вильнюса в 23:47.

Монтвила рассказал вещателю, что в последнее время в Литве наблюдается много проблем с GPS-связью.

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Он подтвердил, что пассажирский самолет Ryanair, который должен был приземлиться в Вильнюсе 16 января вечером, пришлось перенаправить в Варшаву из-за проблем со связью.

"По нашим данным, у самолета были помехи GPS, и во время посадки сработала так называемая система предупреждения авионики о том, что самолет может столкнуться с землей, и они решили лететь в запасной аэропорт в Варшаве. Там они проверили свои системы авионики и вернулись в Вильнюс", – проинформировал представитель навигационной компании.

По его словам, помехи GPS могут возникать по разным причинам, в том числе из-за целенаправленных действий иностранных правительств.

"Причин может быть много. Есть недружественные страны и другие вещи", – сказал он.

Напомним, осенью в Литве грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые ранее загорелись в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправляли из Литвы.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.