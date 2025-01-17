Як Макрону вдалося розколоти лівих і як це вплине на вихід Франції з кризи

Президент Франції Емманюель Макрон отримав першу за довгі часи перемогу на внутрішній політичній арені.

Лівій опозиції не вдалося відправити у відставку уряд Франсуа Байру.

Причому Макрону нарешті вдалося розколоти блок лівої опозиції.

Про те, що допомогло президенту Франції отримати проміжну перемогу і як вона може вплинути на вихід з кризи, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Проміжна перемога Макрона: як уряд Франції уникнув вотуму недовіри. Далі – стислий її виклад.

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У четвер, 16 січня, Національні збори Франції не підтримали вотум недовіри уряду Франсуа Байру: за відставку уряду проголосував лише 131 депутат із необхідних 288.

В день голосування Франсуа Байру перебував на посаді лише 35 днів.

Бажання якнайшвидше проголосувати за вотум недовіри уряду Байру зіграло з лівими злий жарт. Новому уряду було складно висунути якісь претензії.

Законопроєкт про вотум недовіри уряду подали лише три з чотирьох партій блоку "Новий народний фронт": ультраліва "Нескорена Франція", комуністи, а також екологи.

Натомість соціалісти – а це друга за чисельністю партія, що входить до Нового народного фронту, – довго вагалися, але згодом не стали голосувати за недовіру Байру в обмін на згоду уряду відмовитися від частини запланованих скорочень соціальних витрат.

Серед них – відмова від скорочення 4 тисяч вчителів, збільшення витрат на медицину на 1 млрд євро, відмова від збільшення терміну позбавлення виплат через хворобу для державних службовців, а також згода на підвищення певних податків.

Зрештою соціалісти дійшли висновків, що ці досягнення їм буде простіше "продати" своїм виборцям – і відмовилися від голосування за відставку уряду.

Саме тому провал вотуму недовіри став особистою поразкою лідера ультралівої "Нескореної Франції" Жана-Люка Меланшона. Тепер він погрожує соціалістам помстою – і цей конфлікт посилює шанси уряду пережити наступні вотуми недовіри.

"Соціалісти руйнують Новий народний фронт. Але лише вони капітулюють. Інші три партії продовжать боротьбу", – прокоментував цю угоду лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон.

Слід зауважити, що хоча соціалісти і пішли на певну співпрацю, вони повноцінно не долучились до провладних сил. Хоча президент Макрон хотів би цього. Після дострокових парламентських виборів, які пройшли влітку 2024 року, ключовою його ідеєю було створення "республіканської коаліції" – об’єднання, куди увійшли б і центристи, і помірковані праві, і помірковані ліві.

Чи означає нинішній провал вотуму недовіри, що Франсуа Байру та його уряду відставка більше не загрожує? Жодним чином!

Більшість оглядачів трактує голосування 16 січня як генеральну репетицію справжніх випробувань, які чекають на уряд при схваленні бюджету на нинішній рік.

Наприкінці січня чи в перших числах лютого має бути винесений на голосування оновлений проєкт держбюджету.

Проте нинішній уряд, як і попередній, не має більшості у парламенті, а тому не може сподіватися за вдале голосування за держбюджет.

Єдина доступна опція – використання спецпроцедури 49.3, прописаної у відповідній статті конституції. Дана норма передбачає можливість ухвалення закону без голосування у парламенті, але знову ставить під загрозу уряд.

Щоправда, залучення до переговорів соціалістів дає уряду Байру шанс.

Соціалісти гарантовано не голосуватимуть за бюджет, щоб не брати на себе відповідальність за нього. Проте можуть утриматися від вотуму недовіри – адже вони вже домовилися про певні поступки, а відставка уряду лише знищить ці досягнення.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Проміжна перемога Макрона: як уряд Франції уникнув вотуму недовіри.