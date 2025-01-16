Вотум недовіри прем’єру Франції провалився

Національні збори Франції не підтримали вотум недовіри уряду Франсуа Байру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Спікерка Національної асамблеї Яель Брон-Піве після 18 години за місцевим часом вийшла на трибуну, щоб оголосити результати голосування за недовіру.

Голосувати могли лише ті, хто підтримує вотум недовіри.

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Вона отримала 131 голос "за", що дуже далеко від потрібних 289.

Вотум недовіри ініціювали депутати ультралівої "Нескореної Франції", "Зелені" та комуністи. Дебати почалися з 15:00 за Парижем.

Раніше стало відомо, що 66 депутатів-соціалістів вирішили все ж не висловлювати недовіру уряду прем'єр-міністра Франсуа Байру.

Ультраправе "Національне об’єднання" також вирішило не відкликати довіру уряду Байру.

Варто зазначити, що попередній уряд на чолі з Мішелем Барньє був відправлений у відставку лише шість тижнів тому.

Спікерка Національної асамблеї перед четверговим голосуванням закликала депутатів "діяти відповідально", наголошуючи, що вже середина січня, а Франція досі не має затвердженого річного бюджету.

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