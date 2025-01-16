Вотум недовіри прем’єру Франції провалився
Національні збори Франції не підтримали вотум недовіри уряду Франсуа Байру.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.
Спікерка Національної асамблеї Яель Брон-Піве після 18 години за місцевим часом вийшла на трибуну, щоб оголосити результати голосування за недовіру.
Голосувати могли лише ті, хто підтримує вотум недовіри.
Вона отримала 131 голос "за", що дуже далеко від потрібних 289.
Вотум недовіри ініціювали депутати ультралівої "Нескореної Франції", "Зелені" та комуністи. Дебати почалися з 15:00 за Парижем.
Раніше стало відомо, що 66 депутатів-соціалістів вирішили все ж не висловлювати недовіру уряду прем'єр-міністра Франсуа Байру.
Ультраправе "Національне об’єднання" також вирішило не відкликати довіру уряду Байру.
Варто зазначити, що попередній уряд на чолі з Мішелем Барньє був відправлений у відставку лише шість тижнів тому.
Спікерка Національної асамблеї перед четверговим голосуванням закликала депутатів "діяти відповідально", наголошуючи, що вже середина січня, а Франція досі не має затвердженого річного бюджету.
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