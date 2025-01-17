Как Макрону удалось расколоть левых и как это повлияет на выход Франции из кризиса

Президент Франции Эмманюэль Макрон получил первую за долгие времена победу на внутренней политической арене.

Левой оппозиции не удалось отправить в отставку правительство Франсуа Байру.

Причем Макрону наконец удалось расколоть блок левой оппозиции.

О том, что помогло президенту Франции получить промежуточную победу и как она может повлиять на выход из кризиса, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Промежуточная победа Макрона: как правительство Франции избежало вотума недоверия. Далее – краткое ее изложение.

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В четверг, 16 января, Национальное собрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству Франсуа Байру: за отставку правительства проголосовал лишь 131 депутат из необходимых 288.

В день голосования Франсуа Байру находился в должности всего 35 дней.

Желание как можно быстрее проголосовать за вотум недоверия правительству Байру сыграло с левыми злую шутку. Новому правительству было сложно предъявить какие-то претензии.

Законопроект о вотуме недоверия правительству подали только три из четырех партий блока "Новый народный фронт": ультралевая "Непокоренная Франция", коммунисты, а также экологи.

Зато социалисты – а это вторая по численности партия, входящая в Новый народный фронт, – долго колебались, но впоследствии не стали голосовать за недоверие Байру в обмен на согласие правительства отказаться от части запланированных сокращений социальных расходов.

Среди них – отказ от сокращения 4 тысяч учителей, увеличение расходов на медицину на 1 млрд евро, отказ от увеличения срока лишения выплат по болезни для государственных служащих, а также согласие на повышение определенных налогов.

В конце концов социалисты пришли к выводам, что эти достижения им будет проще "продать" своим избирателям – и отказались от голосования за отставку правительства.

Именно поэтому провал вотума недоверия стал личным поражением лидера ультралевой "Непокоренной Франции" Жана-Люка Меланшона. Теперь он угрожает социалистам местью – и этот конфликт усиливает шансы правительства пережить следующие вотумы недоверия.

"Социалисты разрушают Новый народный фронт. Но только они капитулируют. Другие три партии продолжат борьбу", – прокомментировал это соглашение лидер „Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон.

Следует заметить, что хотя социалисты и пошли на определенное сотрудничество, они полноценно не присоединились к провластным силам. Хотя, президент Макрон хотел бы этого. После досрочных парламентских выборов, которые прошли летом 2024 года, ключевой его идеей было создание "республиканской коалиции" – объединения, куда вошли бы и центристы, и умеренные правые, и умеренные левые.

Означает ли нынешний провал вотума недоверия, что Франсуа Байру и его правительству отставка больше не грозит? Никоим образом!

Большинство обозревателей трактует голосование 16 января как генеральную репетицию настоящих испытаний, которые ждут правительство при одобрении бюджета на нынешний год.

В конце января или в первых числах февраля должен быть вынесен на голосование обновленный проект госбюджета.

Однако нынешнее правительство, как и предыдущее, не имеет большинства в парламенте, а потому не может надеяться на удачное голосование за госбюджет.

Единственная доступная опция – использование спецпроцедуры 49.3, прописанной в соответствующей статье конституции. Данная норма предусматривает возможность принятия закона без голосования в парламенте, но снова ставит под угрозу правительство.

Правда, привлечение к переговорам социалистов дает правительству Байру шанс.

Социалисты гарантированно не будут голосовать за бюджет, чтобы не брать на себя ответственность за него. Однако могут воздержаться от вотума недоверия – ведь они уже договорились об определенных уступках, а отставка правительства лишь уничтожит эти достижения.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Промежуточная победа Макрона: как правительство Франции избежало вотума недоверия.